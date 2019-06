Casole d'Elsa, giovedì 20 giugno lavori alla rete elettrica per potenziamento impianti

Prosegue il “Progetto Resilienza” con cui E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta dotando molte aree senesi e della Toscana di un sistema elettrico sempre più efficiente e resistente alle criticità ambientali e agli eventi atmosferici: a Casole d’Elsa, dopo i lavori di potenziamento iniziati il 30 maggio, domani (giovedì 20 giugno) si concluderanno le operazioni per la resilienza della cabina elettrica denominata Rimembranza e delle linee elettriche ad essa collegate.I tecnici dell’azienda elettrica attiveranno all’interno della cabina nuove apparecchiature, di ultima generazione e automatizzate, che garantiranno migliore qualità del servizio elettrico e che consentiranno di effettuare la “richiusura in anello” delle linee presenti nell’area, cosicché in caso di disservizio a un tratto di linea sarà possibile isolare il tronco di rete danneggiato ed erogare immediatamente elettricità dalle direttrici cosiddette “controalimentanti” connesse tra loro. Sarà inoltre effettuata un’operazione di controllo e calibrazione dei carichi elettrici per garantire a tutta l’area di un assetto equilibrato.Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, giovedì 20 giugno, dalle ore 9:00 alle 17:00. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via San Niccolò, via Casolani, via San Donato, piazza Lucchetti, via Roma, piazza Libertà, via Rivellino, vicolo Misura, località Fornaciaccia, località Orneto. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione comunale con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.I clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.