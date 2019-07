Domenica 14 luglio il 145° Palio di Casole d’Elsa

Torna l’appuntamento più classico per Casole d'Elsa con il “Il Palio di Sant’Isidoro”. Le sei contrade di Casole, si affronteranno in una corsa di cavalli a pelo domenica 14 luglio, per la vittoria del 145° Palio di Casole d’Elsa.Giovedì 11 luglio ci sarà l’inaugurazione della pista del palio e dalle 21:00, in piazza Luchetti, l’estrazione e formazione delle batterie e, a seguire, la presentazione del drappellone dipinto da Sara e Nello Guerrini.Venerdì 12 luglio si disputeranno le batterie di qualificazione e i vincitori delle sei batterie verranno abbinati alle contrade, a seguire concerto del gruppo “Prognosi Riservata”.Sabato verrà effettuata, alle 17:30, una prova della corsa e poi verrà estratto l’ordine di ingresso al canapo; in serata saranno organizzate le cene nelle contrade.Domenica 14 la giornata aprirà con un mercatino dell’artigianato in piazza Luchetti e alle ore 11:00 corteo delle autorità e delle contrade in costume a cui seguirà la santa messa.Nel pomeriggio, dalle ore 16:00, esibizione degli sbandieratori e dei tamburini di tutte e sei le contrade per l’assegnazione del Vessillo e dopo la benedizione del cavalli in piazza della Libertà si disputerà il 145° Palio di Casole d’Elsa.Al termine della corsa cena alla Pinetina per aspettare lo spettacolo pirotecnico delle ore 23:00.