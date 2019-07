Si corre questa sera il 145Â° Palio di Casole d'Elsa

Si corre oggi, domenica 14 luglio, il 145° Palio di Casole d'Elsa. Nel Palio di Sant'Isidoro 2019 le sei contrade di Casole, si affronteranno nella di cavalli a pelo per aggiudicarsi il drappellone dipinto da Sara e Nello Guerrini.Il programma del pomeriggio prevede alle 16 l'esibizione degli sbandieratori e dei tamburini di tutte e sei le contrade per l’assegnazione del Vessillo, alle 18 la benedizione del cavalli in piazza della Libertà, infine alle 19 la disputa del 145° Palio che vedrà protagonisti, agli ordini del mossiere Gennaro Milone: per la contrada di Casole Campagna Andrea Chessa su Tempesta da Clodia; per Cavallano Luigi Bruschelli su Sempreinpiedi; per Il Merlo Francesco Caria su Ubert Spy; per Monteguidi Giuseppe Angioi su Zio Frac; per Pievalle Adrian Topalli su Spartaco da Clodia; per Rivellino Simone Fenu su Tintoretto.