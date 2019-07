145Âº Palio di Casole d'Elsa, trionfa Casole Campagna

Andrea Chessa su Tempesta da Clodia si aggiudica il Palio di Sant'Isidoro 2019

E' la contrada dai colori arancioni di Casole Campagna ad aggiudicarsi dopo otto anni il 145º Palio di Casole d'Elsa con Andrea Chessa su Tempesta da Clodia al termine di una gara condotta fin dall'inizio in solitaria ed una mossa complicata (mossiere Gennaro Milone) che ha visto il seguente allineamento tra i canapi: Casole Campagna, Monteguidi, Rivellino, Il Merlo, Pievalle e Cavallano di rincorsa.La contrada, che non vinceva dal 2011, si è così aggiudicata il drappellone realizzato da Sara e Nello Guerrini.Questo il dettaglio dei partecipanti: per la contrada di Casole Campagna Andrea Chessa su Tempesta da Clodia; per Cavallano Luigi Bruschelli su Sempreinpiedi; per Il Merlo Francesco Caria su Ubert Spy; per Monteguidi Giuseppe Angioi su Zio Frac; per Pievalle Adrian Topalli su Spartaco da Clodia; per Rivellino Simone Fenu su Tintoretto.