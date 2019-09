Il Palio dei Ciuchi a Mensano in occasione della Festa della Madonna

In occasione della Festa della Madonna, torna a Mensano (Casole d'Elsa) la 37ª edizione del Palio dei Ciuchi. I festeggiamenti avranno inizio giovedì 5 settembre con una spassosa commedia in vernacolo senese. Venerdì 6 si terrà un concerto di musica lirica presso la pieve romanica mentre sabato 7 si svolgerà una passeggiata con e-bike su un percorso di 30 Km, all'interno della riserva del Castello di Casole, di proprietà del gruppo Belmond, che ha concesso la possibilità della manifestazione. Al termine la classica cena in piazza della Cisterna.Domenica 8 settembre è il giorno del Palio. Dopo il pranzo lungo la via, organizzato dall'Osteria del Borgo, alle 15,30 si terranno le batterie di qualificazione con 9 soggetti che saranno selezionati al termine di rigorosi controlli sugli stessi.Selezionati i migliori quattro, dopo il sorteggio per l'abbinamento con le quattro Contrade (Rocche, Torrioni, Fonti e Contado) che avverrà nella piazza del paese, si correrà il 37° Palio dei Ciuchi.La storia del Palio si perde negli anni, ai tempi della reggenza di Siena su Casole e quindi Mensano (si parla del 13°-14° secolo). Le quattro contrade indicano rispettivamente: la parte alta del castello, la parte bassa, la zona fuori le mura in prossimità del castello e le campagne circostanti.Su di un vecchio foglio "tramandato", vi si legge che "...il popolo di Menthiano, viste le precedenti alleanze con Florenthia, non merita di correre con dei cavalli, ma su degli asini cosicchè bestia su bestia sia stabilito chi ha lo dominio per un anno intiero su lo castello...".Dal 1983 è stata nuovamente istituita la corsa associandola alla Festa della Madonna, anch'essa con radici storiche.Dopo le premiazioni del Palio, la piazza si trasformerà per l'attesa Messa solenne, che sarà seguita dalla processione, celebrata dall'arcivescovo di Siena - Colle Val d'elsa - Montalcino, monsignor Augusto Paolo Lojudice e concelebrata con cinque parroci. Accompagnerà la celebrazione il coro Bianciardi di Casole mentre la processione sarà accompagnata per le vie del paese dalla Radicondoli street band.