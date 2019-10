''Casole in Castagna'', la prima edizione della festa a Casole d'Elsa

Domenica 20 ottobre nel centro storico di Casole d'Elsa, dalle 10 alle 22, si svolgerà la prima edizione della festa "Casole in Castagna".L'associazione Castanicoltori Val di Merse Montagnola Senese insieme alla Pro Loco di Casole, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato una giornata di attrazioni enogastronomiche, culturali e ludiche.Seduti in piazza della Libertà si potrà partecipare ad un estemporaneo corso di poesia e scrittura creativa, assistere alla premiazione di un concorso culinario e ad uno spettacolo teatrale. Camminando lungo il corso di via Casolani tra i ristoranti, le pizzerie, i bar, le macellerie, la gelateria, si potranno degustare cibi che hanno come ingrediente fondamentale la castagna o la farina di castagne. Sostando in piazza Luchetti si potrà assistere a spettacoli di burattini e clownerie, mentre calde e profumate caldarroste, bicchieri di vino Terre di Casole DOC, crepes e bomboloni inviteranno ad un assaggio.L'intento con cui la festa è stata pensata e organizzata è restituire alla tradizione castanicola del territorio dignità e visibilità; restituire ai boschi di castagni da frutto il diritto di mantenere la propria identità territoriale; restituire al castanicoltore un ruolo qualificato; tutelare il consumatore.Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile su Facebook nella pagina dedicata all'evento. In caso di maltempo il programma può subire variazioni.Per informazioni:Museo Civico Archeologioco e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà n. 553031 Casole d'Elsa (SI)0577-948705; uff_turistico@casole.it www.casole.it – facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico