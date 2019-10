''Viaggio a sei corde'', concerto a Casole d'Elsa per Musica al Museo

In collaborazione con la Pro-Loco di Casole d’Elsa e con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa, il Museo civico archeologico e della collegiata presenta la manifestazione “Musica al Museo” che si svolgerà una volta al mese da domenica 27 ottobre al 10 maggio 2020.La manifestazione prevede un programma di concerti di musica da camera organizzati con la direzione artistica del mezzosoprano Nadia de Santics e con la partecipazione degli studenti dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola.Primo appuntamento domenica 27 ottobre alle ore 18:15 con "Viaggio a sei corde", musiche di Rodrigo, Tarrega, Beaster e Barrios eseguite dal chitarrista Carlo Fierenz; il biglietto d’ingresso è di 10€ e comprende l’accesso al Museo e la partecipazione al concerto. Il musicista porterà a Casole la sua esperienza concertistica e didattica internazionale.Il Museo civico archeologico e della collegiata apre le proprie sale per accogliere un’iniziativa culturale che si sposa pienamente con i vari progetti che offre annualmente ai propri visitatori; Casole d’Elsa propone un connubio tra musica e arte offrendo alla popolazione del territorio una rassegna di ottimo livello musica e di grande varietà. Per l’occasione, il 27 ottobre, il Museo civico rispetterà il seguente orario di apertura: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 17:30 fino alle 20:00.Per informazioni:Museo Civico Archeologico e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà, 553031 Casole d'Elsa (SI)Tel. 0577/948705e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it www.casole.it - facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico