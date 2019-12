In un incidente stradale accaduto attorno alle 9 di oggi, giovedì 12 dicembre, nel territorio comunale di Casole d'Elsa, sulla SP541 che collega Colle con la 73bis, una ragazza 19enne è rimasta gravemente ferita.La ragazza coinvolta nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata con l'elisoccorso al policlinico di Siena. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.