''Voci incantatrici'', appuntamento con la musica classica a Casole d'Elsa

Un altro appuntamento con la musica classica presso il Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d'Elsa, sabato 4 gennaio alle ore 18.15.In questa occasione l'appuntamento è ispirato al mito della sirena nel repertorio romantico. Il concerto “Voci incantatrici” si ispira alla figura mitologica delle Sirene: donne-uccello nell’Odissea, donne-pesce nel celebre racconto di Andersen, queste creature leggendarie hanno mutato nome nel corso dei secoli e da sempre attraggono gli uomini grazie al potere delle loro bellezza, delle loro parole, del loro incanto, traendoli alla morte.I poeti tedeschi e francesi hanno scritto pagine meravigliose su questo tema affascinante, ed i grandi compositori le hanno messe in musica. Schubert, Schumann, Listz e Fauré solo per citarne alcuni, hanno scritto musiche di estrema bellezza e raffinatezza ispirati dalle parole di Baudelaire, Goethe, Heine, Eichendorff, Sully-Prudhomme, Shiller.Questo concerto racconta la storia di un uomo comune, un pescatore, il quale intraprende un viaggio, e cade, stregato dal canto della mortale creatura.Protagonisti del concerto saranno: Antoinette Dennefeld (mezzosoprano), Francesco Salvadori (baritono) e Filippo Ciabatti (pianoforte).Il biglietto è di €10.00 e comprende l’ingresso al museo che per l’occasione aprirà alle ore 17:30. La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco di Casole d’Elsa e ha il patrocinio del Comune, il direttore artistico è la mezzosoprano Nadia De Sanctis.Per informazioni:Museo Civico Archeologico e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà, 553031 Casole d'Elsa (SI)Tel. 0577/948705e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it www.casole.it - facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico