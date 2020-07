Matteo Renzi a Casole d'Elsa presenta il suo libro ''La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme''

Lunedì 13 luglio, modera Nicola Vasai direttore di Rtv38

Matteo Renzi torna ancora nelle terre di Siena. Il senatore di Italia Viva ed ex premier sarà a Casole d'Elsa lunedì 13 luglio, ore 19, per la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme" (Marsilio).Appuntamento nella piazza del Comune, piazza Luchetti, con il direttore di Rtv 38 Nicola Vasai che condurrà il dialogo sulla crisi del coronavirus che può essere trasformata, sostiene Renzi nel libro, in un'opportunità nei prossimi dieci anni. Sarà presente anche Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.Per prendere parte alla presentazione del libro è necessario attenersi alle regole di sicurezza, distanziamento sociale e portare la mascherina.