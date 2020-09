Susanna Ceccardi a Casole d'Elsa per la presentazione di Toscana Civica

Toscana Civica è stata ufficialmente presentata oggi, lunedì 7 settembre, a Casole d'Elsa. In una piazza del Comune piena, alla presenza di Susanna Ceccardi, il coordinatore Paolo Moschi ha sottolineato: "Abbiamo scelto Casole quale modello di buon governo civico. Le liste civiche sono espressione più genuina del territorio, e portano con sé le necessità e i problemi nati dal disinteresse o dai tagli di una Regione accentratrice". Quello che vuole Toscana Civica è "una Regione che torni a correre ad una velocità".



Presenti molti candidati. Dopo il saluto del sindaco Pieragnoli (era presente tutta la Giunta) sono intervenuti i capolista delle varie province, insieme al vicepresidente Paolo Marrocchesi e all'assessore del Comune di Siena Francesca Appolloni, candidata al Consiglio regionale.



Ceccardi ha ribadito che Toscana Civica è "il valore aggiunto alla coalizione", ribadendo di condividere le posizioni sulle necessità dei territori. Non a caso ha ricordato che, da Presidente vorrà "telefonare ogni giorno ad un sindaco per capire i bisogni del territorio".



"Toscana Civica c'è, ed è la vera novità di queste elezioni - conclude il coordinatore Moschi -: siamo l'unica vera lista civica, che si è dovuta raccogliere le firme per partecipare. E come tale porteremo con tutte le forze il nostro contributo per il cambiamento, tanto auspicato dai cittadini".