A Casole d'Elsa mostra fotografica di Heinz Homatsch

Dal 1° giugno le opere in mostra al Chiaroscuro Café

Martedì 1° giugno, alle ore 17:00, sarà inaugurata al Chiaroscuro Café, in via Alessandro Casolani 49 a Casole d’Elsa, la nuova mostra di Heinz Homatsch "Augenblicke", che in tedesco significa Momenti. Il fotografo viennese, trapiantato nel comune valdelsano ormai da oltre vent’anni, torna ad esporre nel proprio paese d’adozione con opere che permettono di viaggiare da fermi, attraverso ritratti scattati in varie parti del mondo. All’iniziativa parteciperà inoltre il professor Riccardo Putti, docente di Antropologia all’Università degli Studi di Siena.L’esposizione, che potrà essere ammirata gratuitamente durante gli orari di apertura del locale fino al 20 Giugno 2021, non rappresenta che il primo di una lunga serie di eventi culturali in programma per l’estate casolese.Gli interessati potranno acquistare su ordinazione i libri fotografici realizzati con alcuni dei lavori più importanti del fotografo. Parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa sociale La Valle del Sole, che da anni offre attività educative nel territorio.Alla fine della presentazione sarà possibile approfittare dell’aperitivo accompagnato da stuzzicherie di vario genere.India, Myanmar, Etiopia, Azerbaigian sono solo alcuni dei Paesi raffigurati nelle foto di Homatsch, che, attraverso il suo obiettivo, ha immortalato gli sguardi, le espressioni e i colori dei loro abitanti. Sono soprattutto ritratti, infatti, quelli esposti per la mostra al Chiaroscuro, il genere che forse più caratterizza il fotografo e che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Oltre ai volti, l’altro tema affrontato sarà quello del deserto del Namib, arido da oltre 80 milioni di anni, uno dei deserti più antichi del mondo.Lui si definisce “viaggiatore fotografo”. Trapiantato ormai da tempo in Toscana, ha ricevuto moltissimi premi internazionali. “Viaggiare, conoscere e comunicare è parte importante della vita e la fotografia aiuta e spinge a farlo - ha spiegato in un’intervista -. Il mondo è un libro e chi non viaggia, ha letto soltanto una pagina”.L’idea di devolvere parte del ricavato a una realtà radicata nel territorio è stata una richiesta esplicita del fotografo, in accordo con i titolari del Chiaroscuro Café. La cooperativa sociale, con sede a Casole d’Elsa, si occupa di disabilità, salute mentale, dipendenze, bambini e ragazzi.Durata della mostra: dal 1° al 20 giugno 2021Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica, ore 7:00-23:00.Per maggiori informazioni: 0577 948852Chi volesse proporre le proprie opere per un’esposizione all’interno del locale può scrivere un’email all’indirizzo angela.grassini@gmail.com