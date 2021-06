''Di là dal fiume e tra gli alberi'', appuntamento su Casole d'Elsa su Rai 5

Casole d'Elsa ritorna in una trasmissione Rai. L'appuntamento è domenica 6 giugno alle ore 22:00 su Rai 5 con "Di là dal fiume e tra gli alberi", una puntata dedicata alla Val d'Elsa con una particolare attenzione al comune di Casole."Siamo molto contenti di questa nuova opportunità di visibilità per il nostro bellissimo borgo - afferma l'assessore al turismo Daniela Mariani -. Abbiamo lavorato molto sulla promozione con il nostro Ufficio turistico e con la Pro-Loco per potenziare la conoscenza di Casole d'Elsa in tutto il territorio nazionale e internazionale".Molta soddisfazione c'è anche da parte del presidente della Pro Loco Giuliano Stoppo che ha seguito il progetto.