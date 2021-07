Il Comune di Casole d'Elsa ha indetto un'assemblea pubblica per discutere sulla TARI, la tassa sui rifiuti, un argomento che sempre più interessa i cittadini.All'incontro, che si svolgerà venerdì 16 luglio alle ore 18 in piazza Luchetti, parteciperà Paolo Di Prima, direttore ATO Toscana Sud, al quale vanno i ringraziamenti dell'amministrazione per la disponibilità dimostrata.In caso di pioggia l'iniziativa si terrà al Centro congressi in via Casolani 32.