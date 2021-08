Agosto a Casole d'Elsa, ricco programma di appuntamenti

Continua l'estate a Casole d’Elsa con un agosto ricco di appuntamenti imperdibili.Si parte questa sera, domenica 1, e si replica domenica 8 agosto dalle ore 19.30 "Bistecca in Piazza" dove come sempre le ottime macellerie del paese si metteranno a disposizione per fare acquistare la carne preferita che, con un contributom verrà cotta alla brace e dal vivo e servita con contorni di vario genere.Lunedi 2 agosto alle ore 21.30 nella collegiata di Santa Maria Assunta, concerto di musica classica con arpa pianoforte e flauto di David e Paulette Miller e Geof Merril. Ingresso gratuito.Martedì 3 agosto ore 21.30 in piazza della Libertà musica con "In_Doc" tributo a De Andrè, un concerto imperdibile offerto dall'associazione di Casole Frates in collaborazione con la Pro-loco. Ingresso gratuito.Martedì 10 agosto dalle ore 19, in piazza Luchetti, Calici in musica con Dj Viagra organizzato dalla Pro-loco di Casole. Ingresso gratuito.Per informazioni:Museo Civico Archeologico e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà, 553031 Casole d'Elsa (SI)Tel. 0577/948705e-mail: museo@casole.it www.casole.it - facebook: Ufficio Turistico di Casole d’Elsa