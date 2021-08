''Made in Casole'', il fascino di Casole d'Elsa oltre i confini

Domenica 29 agosto, a partire dalle 15 a Casole d'Elsa si svolgerà l'evento "Made in Casole", organizzato dall'associazione CasolEventi con il patrocinio del Comune.Un’occasione per presentare le eccellenze del territorio casolese, un percorso che si snoda per le vie del centro storico e che favorirà la conoscenza delle persone che contribuiscono a rendere Casole d’Elsa un posto unico. Durante il pomeriggio si potrà entrare negli atelier d’artista e nei laboratori di artigianato e “chiacchierare” con i proprietari, farsi spiegare il loro lavoro e la loro arte.Alle ore 21.30 in piazza della Libertà, ci sarà un incontro con alcuni dei protagonisti della vita cittadina: l’enologo Paolo Caciorgna illustrerà la sua pluripremiata produzione di vini; lo scultore inglese Nigel Konstam, la pittrice di origine tedesca Linda Leupold e i fratelli Anna (pittrice) e Paolo (scultore) Morandi racconteranno della propria esperienza artistica che da Casole d’Elsa si irradia in tutta Europa; Guglielmo Montagnani, patron della Newton, e l’ex sindaco Piero Pii parleranno della loro esperienza a Casole d’Elsa e Marianna Sauro presenterà alcuni dei vestiti realizzati con i tessuti da lei creati con la tecnica dell'eco printing. Concluderà la serata un intervento musicale con il maestro di fama internazionale Andrea Secchi e il soprano Patrizia Ciofi, artista che ha cantato nei più grandi teatri d’opera del mondo.L’ingresso è gratuito, la manifestazione è organizzata nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.