A Casole d'Elsa la festa delle ''Bandiere arancioni''

Torna l’appuntamento dedicato ai comuni insigniti con le "Bandiere arancioni" del Touring Club. Casole d’Elsa ha ottenuto per la prima volta l’importante riconoscimento nel 2003 ed è stata sempre riconfermata ad ogni verifica. Domenica 3 ottobre il riconoscimento sarà festeggiato con una giornata imperdibile ricca di divertimento.Dalle 9 fino alle 19 sarà allestito il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici in centro storico. Alle 15:30 partirà la “Caccia ai tesori arancioni” una divertente caccia al tesoro a squadre dove, grazie alle meraviglie del comune valdelsano, i partecipanti, dopo aver risolto alcuni enigmi, potranno contendersi la vittoria. La gara finirà entro le 17:30 con premi e gadget offerti dal ristorante Il Porrina (Casole d’Elsa), dalla Società Sportiva Casolese, da Etrusca Italia srl (arredo bagni, Colle di Val d’Elsa), da Frates donatori di sangue sezione di Casole d’Elsa e da Mondo Spurghi.Alle 17:30 sarà la volta dei più piccoli che potranno assistere allo spettacolo del “Mago Marchino” con i suoi palloncini colorati.Inoltre, come sempre, sarà aperto il Museo civico archeologico e della collegiata dove si potranno scoprire i reperti etruschi rinvenuti a Casole d’Elsa e le opere d’arte che arricchivano ed arricchiscono il territorio (aperto dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00).La manifestazione è organizzata nel rispetto delle normative anti-covid vigenti. In caso di mal tempo il programma potrebbe subire delle variazioni.Per informazioni:Museo Civico Archeologico e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà, 553031 Casole d'Elsa (SI)Tel. 0577/948705e-mail: museo@casole.it www.casole.it - facebook: Ufficio Turistico di Casole d’Elsa