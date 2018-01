Cade da impalcatura di 4 metri, operaio ricoverato al policlinico di Siena

Alle 15.30 di oggi a Casole d'Elsa i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso una ditta metallurgica nella quale un operaio italiano residente a Poggibonsi, nato nel 1979, nel corso di lavori di installazione di componenti elettrici, per cause ancora da accertare è precipitato al suolo da una impalcatura mobile posta ad altezza di circa 4 metri.L'infortunato, tempestivamente soccorso da personale medico del 118, è stato immediatamente trasportato presso il policlinico di Siena dov'è tuttora ricoverato in attesa di prognosi e diagnosi e fortunatamente non è in pericolo di vita.