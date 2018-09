Castellina: Autunno in Musica ospita il Coro di San Francesco e Santa Chiara a Montughi

Sarà il Coro di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, in arrivo da Firenze, il protagonista del prossimo concerto della rassegna Autunno in Musica a Castellina in Chianti. L’appuntamento è in programma sabato 29 settembre, alle ore 21.15, nella chiesa del Santissimo Salvatore. L’ingresso è gratuito ed è possibile lasciare un’offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto alla realizzazione del service per l’acquisto e l’addestramento di un cane guida per non vedenti del Lions Club Chianti.Il Coro di San Francesco e Santa Chiara a Montughi vanta una ricca esperienza e numerose partecipazioni a eventi, opere liriche e collaborazioni con istituzioni prestigiose. Da venti anni la formazione è diretta da Enrico Rotoli, affermato baritono di spessore espressivo e artistico. Il coro, formato da circa 50 elementi, annovera anche solisti che ne arricchiscono il vasto repertorio, dalla musica sacra alla lirica. La performance a Castellina in Chianti proporrà un’ampia selezione, dal Requiem K 626 di W.A. Mozart ai più celebri cori di opera di Rossini, Verdi e Mascagni. A eseguire i brani saranno Barbara Nizzi e Umberto Nizzi, soprano e tenore solisti, mentre i maestri pianisti saranno Viviana Apicella e Monica Anglani.Il festival “Autunno in musica” è organizzato dall'Associazione Amo Castellina in Chianti in collaborazione con il Lions Club Chianti e la locale Schola Cantorum, sotto la direzione artistica del Maestro Paolo Gragnoli. La manifestazione, sostenuta dal patrocinio e dal contributo dell'amministrazione comunale, si chiuderà domenica 7 ottobre.