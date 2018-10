Educazione stradale: i Carabinieri organizzano una giornata per i ragazzi delle scuole del Chianti

L’appuntamento è per venerdì 5 ottobre dalle ore 9 al parcheggio in via Chiantigiana a Castellina

Torna per la terza edizione ‘In sicurezza’, l’evento di educazione stradale per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Castellina in Chianti, Radda in Chianti e Gaiole in Chianti. La manifestazione, organizzata dall’Associazione nazionale carabinieri sezione di Castellina e Radda nel Chianti, con il patrocinio dei Comuni di Castellina in Chianti e Radda in Chianti, si terrà venerdì 5 ottobre, a partire dalle ore 9, nel parcheggio in Via Chiantigiana a Castellina in Chianti.“Insegnare e rafforzare nei più giovani il corretto comportamento da tenere sulla strada alla guida di ciclomotori e auto - afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti - è fondamentale per la loro sicurezza e per quella di tutti gli utenti della strada, evitando che accadano eventi più o meno gravi. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per aver voluto organizzare, ancora una volta, questa importante giornata di educazione stradale per i nostri ragazzi, resa possibile grazie alla collaborazione della Misericordia di Castellina in Chianti e di Radda in Chianti, della Motorizzazione Civile di Siena, dell’ACI di Siena e dell’autoscuola Elsa di Colle di Val d’Elsa”.Il programma. La giornata si aprirà alle 9 con il saluto del sindaco di Castellina in Chianti e proseguirà con la simulazione di un sinistro stradale e il giusto comportamento da tenere in caso di emergenza, con intervento dei Carabinieri motociclisti e del personale di soccorso del 118. Dopo la pausa e la colazione, è prevista anche una simulazione di guida su bagnato a cura dell’autoscuola “Elsa” di Colle di Val d’Elsa, che fa parte del gruppo Autoscuole “ACI Ready2go”.