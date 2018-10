Castellina in Chianti: domenica torna la Camminata tra gli olivi

Seconda edizione per la Giornata nazionale promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio

Domenica 28 ottobre a Castellina in Chianti si rinnova l’appuntamento con la Camminata tra gli olivi, seconda edizione della giornata nazionale promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in oltre 120 città italiane per riscoprire il paesaggio e le eccellenze dei territori coinvolti. L’appuntamento castellinese proporrà una passeggiata di 5,5 km immersa nel Chianti fra vigneti e oliveti, con partenza alle ore 8.30 dalla Casa dell’Acqua, in via Martiri di Montemaggio. Durante la camminata i partecipanti potranno degustare l’olio Chianti Classico DOP e al termine del percorso saranno attesi da un light lunch con prodotti tipici locali. L’iniziativa conta sulla collaborazione delle sezioni di Radda e Castellina in Chianti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Giuliano da Sangallo e dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti. L’iniziativa nazionale è stata presentata nei giorni scorsi al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e nei prossimi giorni sarà presentata anche presso la Regione Toscana, valorizzando le adesioni toscane.“Castellina in Chianti - afferma il sindaco Marcello Bonechi, che ricopre anche il ruolo di coordinatore regionale delle Città dell’Olio in Toscana - ha aderito con grande piacere alla seconda edizione della Camminata tra gli olivi che coinvolgerà oltre 120 città in tutta Italia, unite dall’eccellenza della produzione dell’olio, risorsa preziosa anche per il nostro territorio. Il cosiddetto oro verde è protagonista assoluto da sempre, insieme al vino, nella storia, nella cultura e nel patrimonio enogastronomico del Chianti e iniziative come questa servono a scoprire e riscoprire il legame fra territorio e comunità. Con la Camminata tra gli olivi di domenica, infatti, potremo vivere da vicino il nostro paesaggio e quello circostante, degustare olio DOP e prodotti locali e ammirare la ricchezza di colori, profumi e patrimoni storici che ci circondano”.Informazioni. Le iscrizioni per la Camminata tra gli olivi sono aperte fino a domani, martedì 23 ottobre e per informazioni è possibile contattare il numero 0577-742339 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.castellina.si.it. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende lo spuntino a metà percorso, il light lunch al termine della passeggiata e un gadget per ricordare l’iniziativa.