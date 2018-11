Castellina: la leggenda del Gallo Nero raccontata dai bambini

Domenica 18 novembre laboratorio di bricolage e teatro con i piccoli visitatori da 6 a 11 anni

Al Museo Archeologico del Chianti senese di Castellina in Chianti continuano gli appuntamenti rivolti ai visitatori più piccoli. Domenica 18 novembre, alle ore 16.30, i bambini da 6 a 11 anni potranno partecipare con le loro famiglie al laboratorio di bricolage e teatro “Andiamo in scena con la leggenda del Gallo Nero” per conoscere e riscoprire in maniera divertente e interattiva l’antica leggenda medievale legata al Chianti. La partecipazione è gratuita.L’appuntamento prevede due laboratori creativi dedicati a bricolage e teatro. Nella prima parte dell’attività, i bambini potranno apprendere la storia come è stata tramandata dalle fonti antiche e realizzare le figure dei personaggi e dei luoghi protagonisti della leggenda. Nella seconda parte, invece, i bambini lavoreranno su un copione per portare in scena la rappresentazione teatrale che chiuderà il laboratorio nel ricordo del Gallo Nero.Gli appuntamenti per i più piccoli al Museo Archeologico del Chianti Senese torneranno domenica 9 dicembre con un laboratorio di pittura utilizzando la tecnica medievale a uovo, dove i piccoli partecipanti potranno produrre i colori e dipingere una riproduzione della Madonna del Latte, opera quattrocentesca attribuita al Maestro di Signa e conservata nella Chiesa del Santissimo Salvatore a Castellina in Chianti.Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese, in Piazza del Comune 17/18, al numero 0577-742090 e all’indirizzo di posta elettronica info@museoarcheologicochianti.it oppure visitare il sito www.museoarcheologicochianti.it