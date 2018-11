A Castellina in Chianti la presentazione della nuova raccolta dei rifiuti

Doppio incontro alla Casa dei Progetti giovedì 29 novembre

Da lunedì 3 dicembre possibile richiedere la 6Card per i cassonetti ad accesso controllato

Castellina in Chianti si prepara alla nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana, che sarà presentata ai cittadini domani, giovedì 29 novembre con un doppio incontro. L’appuntamento è alla Casa dei Progetti, in via delle Mura 30, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e dalle ore 21 alle ore 23, con la partecipazione del sindaco, Marcello Bonechi e di rappresentanti e tecnici dell’amministrazione comunale e di Sei Toscana. Durante i due incontri sarà presentata anche la 6Card, necessaria per il conferimento dei rifiuti nei cassonetti ad accesso controllato che sono in fase di posizionamento a Castellina in Chianti. La 6Card potrà essere richiesta presso il Comune a partire da lunedì 3 dicembre.“Castellina in Chianti - afferma il primo cittadino, Marcello Bonechi - porta avanti la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti già avviata anche da altri Comuni in provincia di Siena e nell’area Chianti, puntando a migliorare la gestione, favorire la riduzione e il riciclo e raggiungere le percentuali di raccolta differenziata fissate dalle normative europee. La riorganizzazione del servizio punta anche all’obiettivo della tariffa puntuale, che permetterà agli utenti di pagare in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. Ringrazio i cittadini di Castellina in Chianti, che finora hanno mostrato attenzione alla raccolta differenziata, e sono convinto che questa sensibilità aumenterà dalle prossime settimane, grazie alle nuove opportunità già messe a disposizione con gli eco-compattatori per la raccolta di plastica, alluminio e tetrapak, il punto Olly® per la raccolta dell’olio alimentare esausto e, da adesso, i cassonetti ad accesso controllato”.Richiesta e ritiro della 6Card. I cittadini di Castellina in Chianti potranno richiedere la tessera 6Card dal 3 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 presso gli uffici comunali incaricati presso il Municipio, in Viale Rimembranza, 14. La consegna sarà effettuata ogni lunedì e martedì, dalle ore 9 alle ore 14, presso il Servizio Opere e servizi pubblici; ogni mercoledì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso lo Sportello Anagrafe; ogni giovedì, dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17.30 presso il Servizio Opere e servizi pubblici e ogni venerdì, dalle ore 11 alle ore 13, presso lo Sportello Suap. La tessera sarà consegnata in duplice copia a tutti gli utenti Tari presentando il codice contribuente e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentare la richiesta personalmente, potrà compilare il modello di delega disponibile sul sito Internet del Comune, www.comune.castellina.si.it . Durante il periodo di consegna della 6Card e fino al completamento della consegna, i cassonetti potranno essere utilizzati premendo il pulsante di apertura. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0577-742360, il numero verde di Sei Toscana, 800 127484 oppure visitare il sito www.seitoscana.it