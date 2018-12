''Agenda Castellina'', disegnamo insieme il nostro futuro

Gruppo organizzato di cittadini che si incontrano con l’obiettivo di condividere, approfondire e conoscere gli aspetti del paese e disegnarne insieme il futuro

"Mercoledì 5 dicembre si è costituita, in forma di gruppo organizzato aperto, agenda castellina.I promotori ed i partecipanti si riconoscono in pochi e semplici principi:1- Libero scambio di idee, conoscenze e proposte per migliorare la qualità della vita sociale e materiale del paese.2- Favorire il confronto democratico, dunque il dialogo e la riflessione costruttiva, su questioni di politica locale sia comunale che di area Chianti.3- Partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo promuovendo attività culturali per la crescita sociale della comunità; in questo modo, il Gruppo intende sostenere e promuovere il riavvicinamento dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla politica.4- Indipendenza da partiti e organizzazioni politiche.5- Volontà di superare, mediante la conoscenza reciproca e la concertazione partecipata i limiti, le problematiche e le difficoltà della comunità per uno sviluppo sempre più sostenibile e partecipato.6- Il principio nel quale ci riconosciamo è la massima libertà di espressione riconosciuta a tutti i partecipanti, sempre nel rispetto della civile convivenza e reciproca educazione.Chiunque voglia approfondire il lavoro portato avanti dal gruppo Agenda Castellina può partecipare liberamente agli incontri il cui calendario sarà pubblicato sulla pagina FB agenda castellina". Così una nota stampa di Agenda Castellina.