Scosse di terremoto a Castellina in Chianti: la più forte di 2.6 gradi

Alcune leggere scosse di terremoto si sono registrate a partire da ieri sera fino alla prima mattinata di oggi, martedì 14 maggio, nel territorio del comune di Castelina in Chianti. La più forte, di 2.6 gradi Richter, si è verificata alle 04:36:16 nei pressi di San Leonino, a circa 7 km a sud di Castellina.L'evento sismico, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una profondità di 7 km e coordinate geografiche (lat, lon) 43.41, 11.31, a 7 km da Castellina in Chianti e 8 km da Monteriggioni (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio).Complessivamente sono state 5 al momento le scosse registrate, l'ultima alle 06:14:27, tutte non superiori ai 2 gradi Richer.Le scosse sono state avvertite dalla popolazione e non si registrano danni a persone o cose.