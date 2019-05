Rubano nella scuola: denunciati tre minorenni

Domenica 26 maggio a Castellina in Chianti, i militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Firenze tre giovani per furto aggravato. I denunciati sono un 11enne e un 13enne, entrambi non imputabili, e un 15enne con precedenti denunce a carico tutti residenti a Castellina.I tre, nel pomeriggio del 13 aprile scorso, attraverso una porta lasciata aperta, si erano introdotti all’interno della scuola primaria e media rubando diversi oggetti. Parte della refurtiva è stata rinvenuta all'interno dell'abitazione del 15enne e restituita al dirigente della scuola.