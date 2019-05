Castellina in Chianti: filatura e omaggio a Leonardo da Vinci con Amico Museo

Venerdì 31 maggio laboratorio di filatura. Domenica 2 giugno escursione al tumulo etrusco di Montecalvario

Un laboratorio dedicato alla filatura a mano con il fuso e un’escursione al tumulo etrusco di Montecalvario che sembra aver ispirato un disegno di Leonardo Da Vinci conservato al Museo del Louvre a Parigi. E’ questo il doppio appuntamento in programma venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno a Castellina in Chianti, promosso dal Museo Archeologico del Chianti senese nell’ambito di Amico Museo, manifestazione dedicata al patrimonio museale toscano promossa dalla Regione Toscana e giunta alla sua 18esima edizione. La partecipazione ai due eventi è gratuita.Il primo appuntamento, venerdì 31 maggio alle ore 17.30, proporrà un laboratorio dedicato alla scoperta della filatura a mano con il fuso, con il titolo “Il circolo del filato”, attraverso le materie prime, gli strumenti e le tecniche utilizzate. L’iniziativa sarà accompagnata da curiosità e miti dell’antichità, prima di chiudersi con un aperitivo offerto a tutti i presenti.Il secondo appuntamento, domenica 2 giugno alle ore 16.30, proporrà di nuovo l’escursione al tumulo etrusco di Montecalvario rinviata lo scorso 19 maggio per maltempo, con un omaggio a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte. L’iniziativa sarà arricchita da un laboratorio di disegno dal vero sul tumulo e il suo paesaggio utilizzando carta e carboncini. Il ritrovo è fissato di fronte al Museo, per poi proseguire a piedi fino al tumulo etrusco di Montecalvario dove i partecipanti, muniti di carta e gessetto, potranno cimentarsi nell’arte dello sfumato, tecnica in cui Leonardo era un grande esperto, e calarsi nei panni del genio che sembra aver conosciuto bene la zona.Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese, in Piazza del Comune 17/18, chiamare il numero 0577-742090 oppure scrivere all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it.