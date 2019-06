''Pentecoste a Castellina in Chianti'', si rinnova la tradizione

Tre giorni di degustazione e animazione da venerdì 7 a domenica 9 giugno

Da domani venerdì 7 a domenica 9 giugno a Castellina in Chianti si rinnova l’appuntamento con la tradizione e le eccellenze del territorio in compagnia della “Pentecoste a Castellina in Chianti”, giunta alla sua 23esima edizione. La manifestazione, promossa dall’associazione dei Viticoltori di Castellina in Chianti con il patrocinio e il contributo del Comune di Castellina in Chianti, il contributo del Consorzio Vino Chianti Classico e la collaborazione di associazioni locali e del Museo Archeologico del Chianti senese, animerà il centro storico del paese e via delle Volte con degustazioni, musica e arte.La “Pentecoste a Castellina in Chianti” si aprirà domani venerdì 7 giugno, alle ore 15.30, con la Gimkana in mountain bike per bambini in Piazza del Comune ed entrerà nel vivo alle ore 20 con “A cena con il Classico” nella cornice di Via delle Volte, su prenotazione al numero 0577-741392 oppure ufficioturistico@comune.castellina.si.it.Sabato 8 giugno la manifestazione riprenderà alle ore 15 con le degustazioni di vini in compagnia dei produttori Chianti Classico di Castellina in Chianti in via delle Volte, in programma fino alle ore 20. Nel pomeriggio, ci sarà spazio anche per lo sport, con il Classico Trail, gara podistica organizzata dalla Polisportiva Mens Sana di Siena, mentre alle ore 21.30 sarà la volta del concerto nella chiesa del Santissimo Salvatore sulle note della Filarmonica di Castellina in Chianti. Dalle ore 21 alle ore 23, inoltre, sarà possibile visitare con ingresso libero il Museo Archeologico del Chianti senese.La “Pentecoste a Castellina in Chianti” si chiuderà domenica 9 giugno con la replica delle degustazioni di vino in via delle Volte, dalle ore 15 alle ore 20. Alle ore 16.30, inoltre, le vie del paese saranno animate dalla musica itinerante delle bande che si riuniranno su iniziativa della Filarmonica di Castellina in Chianti. Per l’intera giornata, dalle ore 9 alle ore 20, nel centro del paese sarà allestito anche un mercato di artigianato. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Castellina in Chianti al numero 0577-741392 oppure all’indirizzo e-mail ufficioturistico@comune.castellina.si.it.