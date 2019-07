Animazione e buona tavola con i ''Giovedì a Castellina in Chianti''

Appuntamenti settimanali da giovedì 4 a giovedì 25 luglio insieme ad altri eventi

Da domani, giovedì 4 luglio a Castellina in Chianti si rinnova l’appuntamento estivo con i “Giovedì a Castellina in Chianti”, che animeranno il paese con musica, mercatini ed enogastronomia locale ogni giovedì per tutto il mese di luglio. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Idea Giovani con l’Associazione Giuliano da Sangallo, prevede anche l’apertura straordinaria del Museo Archeologico del Chianti Senese fino a mezzanotte e si inserisce nel cartellone di appuntamenti estivi promossi dalle associazioni locali con il patrocinio dell’amministrazione comunale.I “Giovedì a Castellina”, in programma ogni giovedì fino al 25 luglio, animeranno il centro storico e Piazza del Comune con musica itinerante e mercatini, mentre il Parco delle Casce ospiterà gli stand gastronomici, dove sarà possibile assaggiare i sapori e i vini del territorio. Gli appuntamenti estivi continueranno domenica 7 luglio con la Festa al Centro Virginia Borgheri e il pranzo con gli ospiti della struttura, per poi tornare ad animare il paese chiantigiano con altre serate e iniziative dedicate a sport, territorio, musica e buona tavola.