Buon cibo, musica e arte con i ''Giovedì a Castellina in Chianti''

Giovedì 18 luglio anche l’apertura straordinaria del Museo Archeologico del Chianti Senese

L'estate a Castellina in Chianti ha il sapore della buona cucina e si riempie di tanta musica e sano divertimento. Torna giovedì 18 luglio il tradizionale appuntamento con i “Giovedì a Castellina in Chianti”, la rassegna di eventi promossa dal Gruppo Idea Giovani con l’Associazione Giuliano da Sangallo. Per l’occasione sarà possibile immergersi nei tesori custoditi dal Museo Archeologico del Chianti Senese che rimarrà aperto fino a mezzanotte. Per i più golosi spazio al gusto negli stand gastronomici al Parco delle Casce, dove sarà possibile assaggiare i sapori e i vini del territorio e musica in Piazza del Comune.La rassegna i “Giovedì a Castellina”, raggruppa un ricco calendario di appuntamenti promossi dalle associazioni locali con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in programma ogni giovedì fino al 25 luglio.