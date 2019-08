Castellina: torna Calici di Stelle fra street food, vino e osservazione del cielo

Quattro giorni di eventi da giovedì 8 a domenica 11 agosto

Quattro giorni di eventi e animazione per aspettare e vivere la notte di San Lorenzo fra musica, degustazioni e riscoperta del territorio. Sono quelli in programma a Castellina in Chianti con “Calici di Stelle”, che si aprirà giovedì 8 agosto con “Aspettando Calici di Stelle” e andrà avanti fino a domenica 11 agosto.Gli appuntamenti con Calici di Stelle. La prima giornata, giovedì 8 agosto, sarà dedicata al territorio, con la camminata sulla Via Romea Sanese da Quercegrossa a Castellina in Chianti “Andar per antichi ponti, foreste e molini”, organizzata dal Gruppo Salingolpe con informazioni disponibili presso l’Ufficio Turistico, al numero 0577 741392. Alle ore 21.30, poi, ci sarà spazio per il cinema sotto le stelle in Piazza del Comune, con replica venerdì 9 agosto, ancora alle ore 21.30.Sabato 10 agosto Calici di Stelle animerà Castellina in Chianti con un ricco programma di eventi che prenderanno il via alle ore 15 con il mercato di artigianato e prodotti tipici in via delle Volte, mentre alle ore 17 inizieranno le degustazioni di street food preparato dai ristoranti locali e dei vini Chianti Classico con i banchi d’assaggio collettivi organizzati dai produttori dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti e la partecipazione dei sommelier della Delegazione A.I.S.Siena. Dalle ore 17, in Piazza del Comune, adulti e bambini potranno divertirsi con “Gioca la piazza”, dove saranno allestiti 30 giochi di legno e dalle ore 18 le vie del centro saranno animate anche da musica itinerante. Mercato e degustazioni andranno avanti fino a mezzanotte e dalle ore 21 a mezzanotte sarà possibile visitare gratuitamente anche il Museo Archeologico del Chianti Senese e la terrazza della torre medievale. Lungo il camminamento esterno di via delle Volte, a partire dalle ore 21.30, sarà possibile osservare anche le stelle sotto la guida dell’Unione Astrofili Senesi, mentre in Piazza del Comune, ancora alle ore 21.30, ci sarà lo spettacolo di magia e illusionismo “Uno per tutti”.Domenica 11 agosto, Calici di Stelle tornerà ad animare Castellina in Chianti con il mercato di artigianato e prodotti tipici in via delle Volte, dalle ore 10 fino a mezzanotte, e le degustazioni di street food e vini, dalle 17 fino a mezzanotte, mentre la musica invaderà il centro storico dalle ore 18. Dalle ore 21.30, inoltre, sarà possibile osservare ancora le stelle lungo il camminamento esterno di via delle Volte con l’Unione Astrofili Senesi.Informazioni. Calici di Stelle è promosso dall’associazione Città del Vino e Movimento turismo del vino in collaborazione e con il contributo di Comune di Castellina in Chianti, Associazione Amo Castellina in Chianti, Museo Archeologico del Chianti Senese, Viticoltori di Castellina in Chianti, Gruppo Idea Giovani, Associazione Circolo Italia, Ais Toscana, Unione astrofili senesi e Associazione nazionale Carabinieri - sezione di Castellina e Radda nel Chianti.