Castellina: anno scolastico al via nella struttura prefabbricata

Lunedì 16 settembre apertura delle aule a Fonte al Coscio per scuola primaria e secondaria di primo grado



Lunedì 16 settembre gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Castellina in Chianti inizieranno il nuovo anno scolastico nella struttura con moduli prefabbricati realizzata in località Fonte al Coscio per consentire i lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici in Via Martiri Montemaggio. I lavori stanno procedendo nei tempi previsti per accogliere bambini e ragazzi e dare il via al nuovo anno scolastico con la regolare attività didattica e i servizi di mensa e trasporto.



“L’amministrazione comunale - spiega Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti - sta ultimando i lavori di allestimento per far sì che i bambini, i ragazzi e il corpo docente possano svolgere le loro attività didattiche in aule e spazi confortevoli. Il servizio degli scuolabus sarà garantito regolarmente e svolto in base alle richieste pervenute dalle famiglie, così come il servizio mensa, che non subirà alcuna variazione. L’amministrazione comunale e tutti gli uffici interessati hanno portato avanti e condiviso il percorso insieme alla dirigenza e agli organi scolastici e sono a disposizione delle famiglie per fornire informazioni e risolvere i disagi che potrebbero sorgere nel corso dell’anno scolastico. Colgo l’occasione per formulare, a nome di tutta la comunità, i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo anno scolastico ai nostri giovani cittadini, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico”.