''Da Bonn ad Amburgo, musica per archi'', concerto a Castellina in Chianti

Sabato 19 ottobre presso la chiesa S.S. Salvatore di Castellina in Chianti con inizio alle ore 21.15, il Lions Club Chianti e l’associazione Amo Castellina con il patrocinio del Comune di Castellina in Chianti e la gentile concessione della Parrocchia di Castellina, organizzano il concerto “Da Bonn ad Amburgo, musica per archi” con gli artisti Alessio Benvenuti, Susanna Pasquariello, Stefano Zanobini, Hildegard Kuen e Luca Provenzani.Saranno eseguite opere di W.A.Mozart e F. Mendelssohn. L’ingresso è libero e potranno essere fatte delle donazioni. Il ricavato della serata sarà utilizzato per l’acquisto di un cane guida per ciechi.“L’evento - commenta il presidente del Lions Club Chianti Paolo Casprini - chiude la bellissima stagione musicale organizzata nell’estate castellinese con un quartetto di eccezionale valore artistico che ringraziamo vivamente e che ha accolto l’invito di esibirsi gratuitamente per sostenere gli scopi della nostra associazione che da sempre ha sostenuto le azioni a supporto dei non vedenti: un evento da non perdere ed al quale sono tutti invitati”.