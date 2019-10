Castellina: viaggio nella storia del gioco al Museo Archeologico del Chianti senese

Giovedì 31 ottobre, alle ore 17, l’iniziativa “Giochi al Castello” in occasione di Halloween

Si intitola “Giochi al Castello. Per chi non ha paura di mettersi in gioco!” l’appuntamento dedicato ai bambini e organizzato in occasione di Halloween giovedì 31 ottobre dal Museo Archeologico del Chianti senese. L’evento inizierà alle ore 17 nella Rocca di Castellina in Chianti e conta sulla collaborazione con Gamestorm Siena, Associazione per la diffusione del gioco da tavolo. La partecipazione è gratuita.L’iniziativa, aperta a bambini di età superiore a 6 anni, permetterà ai piccoli partecipanti di riscoprire e provare giochi di epoche diverse: da quelli antichissimi, come il Senet egizio oppure il gioco reale di Ur con dadi di forma tetraedrica, a quelli di strategia, come l’Halatafl e il Tablut di ascendenza vichinga, El Mundo oppure Tavola delle Quattro stagioni fino a giochi più moderni legati al tema Halloween, quali Zombicide, New Salem e Pandemic: ll Regno di Cthulhu, tratto dalla saga di H. P. Lovecraft del 1928. I giochi saranno presentati e seguiti dai volontari dell’associazione Gamestorm Siena, che ne illustreranno regole e segreti.Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese, in Piazza del Comune 17/18, al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@museoarcheologicochianti.it.