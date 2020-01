Lieve scossa di terremoto del 2Âº grado a Castellina in Chianti

Una lieve scossa di terremoto di 2.0 gradi Richter si è registrata oggi, lunedì 13 gennaio, nel territorio del comune di Castellina in Chianti.La scossa è avvenuta alle 17:19:26 e, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una profondità di 8 km e coordinate geografiche (lat, lon) 43.44, 11.33, con epicentro a 5 km a sud est dal Comune di Castellina in Chianti, 7 da Radda in Chianti, 9 da Gaiole in Chianti e 10 da Monteriggioni (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio).Non risultano danni a persone o cose.