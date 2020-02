Castellina in Chianti accoglie il nuovo Maresciallo dei Carabinieri, Roberto Montini

Il saluto di benvenuto del sindaco, Marcello Bonechi, si è svolto nel Palazzo comunale



Il sindaco di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi ha dato il benvenuto, martedì 25 febbraio, a nome di tutta la comunità, al nuovo Maresciallo dei Carabinieri della stazione castellinese, Roberto Montini, che prende il posto del Luogotenente Giuseppe Annunziata, trasferito alla guida dell’Arma a Colle di Val d’Elsa. L’incontro si è svolto nel Palazzo comunale, alla presenza del Maggiore Sergio Turini, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi e dei due assessori che affiancano il primo cittadino nella giunta, Pierluigi Puccetti e Susanna Viviani.



“Castellina in Chianti - afferma il sindaco, Marcello Bonechi - dà il benvenuto al nuovo Maresciallo dei Carabinieri, Roberto Montini, in arrivo dalla Stazione di San Gimignano, e rinnova la piena disponibilità e collaborazione dell’amministrazione comunale nel prezioso lavoro quotidiano che i Carabinieri e tutte le forze dell’ordine svolgono sul nostro territorio. Con un grande ringraziamento saluto anche il Luogotenente Giuseppe Annunziata, che dal 2001 a oggi è stato un punto di riferimento importante per il Comune e per i cittadini e con il quale, pochi mesi fa, abbiamo festeggiato la promozione dal grado di maresciallo a quello di luogotenente. Auguro buon lavoro al Maresciallo Roberto Montini e al Luogotenente Giuseppe Annunziata”.