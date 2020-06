Castellina in Chianti: riaperti il Museo archeologico del Chianti Senese e i giochi per bambini nei parchi pubblici

Riapertura con rispetto delle regole essenziali per contenere il contagio da Covid-19

Porte aperte da alcuni giorni al Museo Archeologico del Chianti senese a Castellina in Chianti, dove sono tornate a disposizione dei cittadini più piccoli anche le attrezzature da gioco presenti nei parchi pubblici, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.Il Museo Archeologico del Chianti senese è pronto ad accogliere i visitatori con il regolare orario estivo, che prevede l’apertura tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19, con ultimo ingresso alle ore 18.15. La visita comprende le sale del Museo Archeologico e la Rocca medievale, con i camminamenti e l’arrivo sulla sommità della torre quattrocentesca da cui è possibile ammirare il territorio circostante. Insieme alle visite, ripartono anche le attività educative e culturali per visitatori di tutte le età. A pochi passi dal centro storico e dal Museo Archeologico del Chianti senese, inoltre, è possibile visitare, con accesso libero, il Tumulo etrusco di Montecalvario, monumento funerario aristocratico risalente a 2700 anni fa. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it. Misure di sicurezza per Museo e attrezzature da gioco. Per accedere al Museo Archeologico del Chianti senese, è richiesto il rispetto delle misure di sicurezza contro la diffusione del contagio, quali l’obbligo di indossare la mascherina, sanificare le mani e porre particolare attenzione al distanziamento interpersonale durante la permanenza nel Museo. Le stesse misure di sicurezza sono previste per l’accesso alle attrezzature da gioco per bambini, dove l’utilizzo della mascherina è previsto per bambini da 6 anni in su, genitori e accompagnatori.