''Continuavano a chiamarlo Trinità'', spaghetti western a Castellina in Chianti per Cinema sotto le stelle

Giovedì 23 luglio alle ore 21 proiezione del film con Bud Spencer e Terence Hill



C’è aria di western nel nuovo appuntamento di Cinema sotto le stelle, in programma giovedì 23 luglio, alle ore 21, all’Altroché Wine Bar di Castellina in Chianti. La rassegna itinerante che animerà l’estate castellinese renderà omaggio a un grande classico del western all’italiana, “Continuavano a chiamarlo Trinità”, con Bud Spencer, Terence Hill per la regia di Enzo Barboni.



Per entrare nelle atmosfere del film, prima della proiezione, sarà possibile degustare lo speciale “menù Trinità” e un calice di Chianti Classico. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0577 732299.



Il prossimo appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” è per sabato 25 luglio, in Piazza del Comune, con la proiezione del film "Il Cammino di Santiago", pellicola del 2010 scritta e diretta da Emilio Estevez.



Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19. Il programma completo della rassegna è sulla pagina Facebook del Comune di Castellina in Chianti.