Castellina: bambini ''In viaggio con Ulisse'' al Museo Archeologico del Chianti Senese

Iscrizioni aperte fino a venerdì 24 luglio per il primo campo estivo museale rivolto a bambini da 6 a 11 anni

Sono aperte fino a venerdì 24 luglio le iscrizioni per il campo estivo “In viaggio con Ulisse” in programma al Museo Archeologico del Chianti Senese di Castellina in Chianti da lunedì 27 a venerdì 31 luglio con giochi e laboratori per bambini da 6 a 11 anni. L’iniziativa si svolgerà ogni mattina, dalle ore 9 alle ore 13, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 e con numero limitato di partecipanti. I campi estivi nella struttura museale di Castellina in Chianti torneranno da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre con attività dedicate alla scoperta del genio di Leonardo da Vinci. Per il secondo appuntamento, le iscrizioni sono aperte dal 3 al 28 agosto.Il campo estivo “In viaggio con Ulisse” accompagnerà i piccoli partecipanti a rivivere virtualmente le avventure narrate nell’Odissea e a scoprire l’arte e l’archeologia dei luoghi toccati dall’eroe mitologico attraverso laboratori manuali. Ogni giornata sarà dedicata a una delle tappe del viaggio sulle sponde del Mediterraneo, dalla partenza da Troia all’incontro con il ciclope Polifemo, con la maga Circe e con Scilla e Cariddi, unendo storia, arte e archeologia con la fantasia e la creatività dei bambini partecipanti.Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese al numero 0577-742090 e all’indirizzo di posta elettronica info@museoarcheologicochianti.it. Sono previste agevolazioni per i soci di Unicoop Firenze e la possibilità di usufruire del bonus baby sitting.fino al 31 luglio per i bambini fino a 12 anni. I due campi estivi fanno parte del programma S-Passo al Museo, promosso come ogni anno dalla Regione Toscana, che quest’anno prevede anche fondi a sostegno dell’iniziativa.