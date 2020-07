Castellina: cinema sotto le stelle fra risate e storia locale

Continua la rassegna itinerante con tappe a Castellina in Chianti e Fonterutoli



Il cinema sotto le stelle torna ad animare Castellina in Chianti. Il prossimo appuntamento è in programma domani, martedì 28 luglio, in Piazza del Comune, con la proiezione di “Cado dalle nubi”, che vede fra gli interpreti Checco Zalone, mentre giovedì 30 luglio la rassegna itinerante farà tappa a Fonterutoli, in Piazza La Pira, con due cortometraggi dedicati al territorio: “Il segreto del Santo”, con la regia di Herve Ducroix e attori castellinesi, che ricorda il passaggio del fronte a Castellina, e “Corsa dei Vecchi”, che proporrà filmati donati al Comune dalla famiglia di Mario Sprugnoli, già medico condotto di Castellina in Chianti e appassionato cineasta. Venerdì 31 luglio, nella stessa piazza di Fonterutoli sarà proiettato “Fuochi d'artificio”, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21.



La rassegna di cinema sotto le stelle continuerà fino al 6 settembre con proiezioni in Piazza del Comune, negli spazi della società sportiva ASD Castellina e a Fonterutoli. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.