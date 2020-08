Il grande cinema ‘sotto le stelle’ torna a Castellina in Chianti

Mercoledì alle ore 21.30, in piazza del Comune, “Cari fottutissimi amici”



Il fascino e le emozioni del grande schermo tornano a Castellina in Chianti con una serie di nuove proiezioni del cartellone al cinema sotto le stelle. Domani, mercoledì 19 agosto, in piazza del Comune l’appuntamento è con “Cari fottutissimi amici”, di Mario Monicelli. Venerdì 21 agosto sarà la volta di “Ovo sodo”, cult movie degli anni Novanta targato Paolo Virzì.



Una serata speciale è in programma lunedì 24 agosto sempre in piazza del Comune, dove saranno proiettate le foto pubblicate nel gruppo Facebook “quelli che il Chianti lo hanno visto nascere”. Mercoledì 26 agosto, invece, si torna al cinema, questa volta al campo sportivo di Castellina in Chianti, dove sarà proiettato un altro grande classico, questa volta a tema calcistico: “L’allenatore nel pallone”, di Sergio Martino, con Lino Banfi e altri campioni della comicità all’italiana. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.30.