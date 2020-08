A Castellina in Chianti continua il cinema sotto le stelle

Nuove proiezioni al campo sportivo mercoledì 26 e domenica 30 agosto



Nuovi appuntamenti con il cinema sotto le stelle a Castellina in Chianti. Dopo le serate in Piazza del Comune, il cartellone continua nel campo sportivo mercoledì 26 agosto con un classico a tema calcistico, “L’allenatore nel pallone”, diretto da Sergio Martino e interpretato da Lino Banfi e altri campioni della comicità all’italiana. Le proiezioni riprenderanno domenica 30 agosto con “Chiedimi se sono felice” in compagnia del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, interpreti e registi insieme a Massimo Venier. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.30 e si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.