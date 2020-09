Castellina in Chianti: rientro in aula nel segno della continuitÃ  didattica

Il Comune ha riorganizzato i servizi di propria competenza in base agli orari stabiliti da dirigenza scolastica

Sarà un rientro in aula con alcune novità ma nel rispetto delle norme anti Covid-19 e della continuità didattica quello dei bambini e dei ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Castellina in Chianti. L’amministrazione comunale ha promosso una serie di incontri con la dirigenza scolastica, i docenti e i genitori per adeguare spazi e servizi dell’attività scolastica e rendere tutti partecipi delle scelte attuate.Spazi e attività didattiche. Da lunedì 14 settembre, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno accolti nella scuola con moduli prefabbricati in località Fonte al Coscio, aperta dallo scorso anno scolastico per consentire i lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici in Via Martiri Montemaggio. Gli spazi sono stati adeguati nel rispetto delle norme anticontagio, garantendo i distanziamenti sociali e il regolare svolgimento delle attività didattiche, che si svolgerà ogni mattina dal lunedì al sabato, con un solo rientro pomeridiano per la scuola secondaria di primo grado. Per la scuola dell’infanzia, è stato unificato l’orario rispetto agli altri ordini, con uscita alle ore 13, mentre l’asilo nido ha iniziato l’anno educativo nei giorni scorsi mantenendo orari e servizi degli anni passati.Mensa e trasporto scolastico. Con il nuovo orario deciso dalla dirigenza scolastica per tutti gli ordini, il servizio mensa è stato temporaneamente sospeso e l’amministrazione comunale ha previsto la fornitura quotidiana di due colazioni monoporzione ai bambini della scuola dell’infanzia. Sul fronte del trasporto scolastico, il servizio è stato adeguato ai nuovi orari dei diversi ordini, potenziando anche la vigilanza sugli scuolabus nel rispetto delle norme anti Covid-19. Il sindaco ringrazia l’assessorato e gli uffici comunali competenti per il lavoro svolto puntando a garantire la continuità scolastica sulla base delle disposizioni nazionali disposte per l’emergenza sanitaria.