''Ascensione'' di Stefano Pierotti: l’arte contemporanea nel cuore di Castellina in Chianti

Il complesso scultoreo è stato svelato e inaugurato nei giorni scorsi in piazza del Comune

Castellina in Chianti ha accolto e celebrato nei giorni scorsi l’arte contemporanea con “Ascensione”, il complesso scultoreo nato dalla maestria di Stefano Pierotti e installato in piazza del Comune, nel cuore del centro storico. L’opera è composta da alcune aste in acciaio alte circa 6,70 metri su una base di 3 metri per 3 che racchiudono al suo interno una figura femminile alta 1,95 metri, leggera e sospesa all’interno del reticolo.L’opera. Stefano Pierotti ha realizzato “Ascensione” nei mesi del lockdown con l’obiettivo di scolpire il tempo attraverso il concetto di elevazione e di cammino verso l’alto, sia in senso fisico che spirituale. “I tempi e le circostanze - ha spiegato Pierotti durante l’inaugurazione dell’opera - hanno voluto che la scultura venisse terminata proprio in questo momento: ora più che mai l'idea di una 'scalata', di una risalita, a cui il nome dell'opera fa riferimento, mi sembra di buon auspicio. Attraverso la sua esposizione nella piazza di Castellina in Chianti - ha continuato l’artista - mi auguro che le persone possano iniziare a guardare le cose da un punto di vista diverso: dall’alto appunto. Bisognerebbe superarsi per arrivare al punto più alto che lo sguardo può raggiungere. L'altezza dell'opera supera quella dell'umano e si potrebbe iniziare da qui”.L’artista. Stefano Pierotti nasce nel 1964 a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La sua località natale vanta una lunga tradizione nella scultura del marmo ed è qui che l’artista cresce come autodidatta. Nel 1992, a 28 anni, Pierotti espone a Roma con la sua prima mostra personale, presso la Galleria d’arte “Il Saggiatore” di Via Margutta. Seguono, poi, le esposizioni presso la Galleria d’Arte “Bergman 2” di Torino e nella sede di Palazzo degli Affari a Firenze. Stefano Pierotti ancora oggi espone nelle più importanti gallerie d’arte italiane e partecipa a numerose fiere d’arte. Tra le sue opere più importanti ci sono il monumento dedicato al campione di Formula 1 Ayrton Senna all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola; il grande Crocifisso bronzeo icona della Giornata Mondiale della Gioventù di Tor Vergata in occasione del Giubileo del 2000; la scultura in marmo bianco di Carrara realizzata in memoria di Papa Giovanni Paolo II, collocata all’ingresso del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma; la statua in bronzo raffigurante Luciano Pavarotti posta sotto il loggiato del Teatro Comunale di Modena; il cartello SC(ogli)HETTINO all'Isola del Giglio e altre opere con messaggi provocatori. Per approfondire, www.stefanopierotti.it.