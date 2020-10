Castellina in Chianti: il territorio e l’olio nuovo nella Camminata tra gli Olivi

Domenica 25 ottobre torna la giornata promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio

Domenica 25 ottobre Castellina in Chianti rinnova l’appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, la giornata promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in 83 città italiane che hanno aderito con l’obiettivo di far riscoprire il patrimonio olivicolo italiano attraverso passeggiate nei territori legati alla storia e alla cultura del prodotto. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, prenderà il via a Castellina in Chianti con il ritrovo alle ore 8.30 in via Chiantigiana, nel parcheggio del cimitero. Da lì partirà il percorso a piedi lungo circa 5 km, con due ore di passeggiata tra i sentieri e le colline del Chianti alla riscoperta dei paesaggi e della cultura enogastronomica del territorio. La Camminata tra gli Olivi si concluderà con una degustazione di olio nuovo Chianti Classico DOP e un pranzo a base di prodotti tipici locali. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.“Castellina in Chianti - afferma il sindaco Marcello Bonechi, vicepresidente vicario dell’Associazione nazionale Città dell’Olio - ha confermato anche quest’anno la Camminata tra gli Olivi, appuntamento consolidato e dedicato alla valorizzazione del nostro territorio che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. L’iniziativa unirà la passeggiata immersa nel tipico paesaggio del Chianti alla degustazione e conoscenza dell’olio di produzione locale e sarà una nuova opportunità per promuovere le nostre eccellenze locali”.Informazioni. A Castellina in Chianti la Camminata tra gli Olivi conta sulla collaborazione delle sezioni di Radda e Castellina in Chianti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Giuliano da Sangallo e dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende uno spuntino a metà percorso, il pranzo al termine della passeggiata e un gadget per ricordare l’iniziativa. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-742339 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.castellina.si.it.