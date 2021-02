Incendio questa mattina, sabato 13 febbraio, intorno alle 10.55, ad una mansarda di un'abitazione situata in via IV Novembre a Castellina in Chianti.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siena ed il personale sanitario del 118 che ha preso in carico una persona rimasta coinvolta. Nell'incendio è deceduto un cane che era presente all'interno della mansarda. Non sono stati rilevati danni strutturali.