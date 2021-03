Auto si ribalta: quattro giovani feriti trasportati alle Scotte

Incidente stradale questa mattina, domenica 14 marzo attorno, alle 10 sulla strada provinciale 51, nei pressi di Castellina in Chianti. Un'autovettura con a bordo 4 giovani, dai 17 ai 20 anni, si è ribaltata e tutti gli occupanti sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice 2 in condizioni mediamente critiche.Sul luogo dell'incidente sono interventuti i sanitari dell'automedica del 118, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Castellina in Chianti e Poggibonsi, della Misericordia di Colle di Val d'Elsa e di San Gimignano, oltre ai Vigili del fuoco ed ai Carabinieri per gli accertamenti del caso.