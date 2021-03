Castellina in Chianti: scuole chiuse da mercoledì 17 a sabato 27 marzo

Disposta la chiusura delle scuole per prevenire la diffusione di nuovi contagi



Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Castellina in Chianti da domani, mercoledì 17 marzo, a sabato 27 marzo per prevenire la diffusione di ulteriori contagi da Covid-19. L’ordinanza è stata firmata oggi, martedì 16 marzo, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo essersi confrontato con il sindaco Marcello Bonechi.



“La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado - afferma il sindaco di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi - è stata disposta dopo un approfondito confronto con tutti i soggetti interessati (Direzione Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, la Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni e le famiglie) per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il dato aggiornato a ieri, lunedì 15 marzo, registra 14 casi positivi, ma vista la quarantena in corso per una classe della scuola elementare e una della scuola media, nonché la situazione dei contagi in provincia di Siena e nei Comuni a noi limitrofi, ho ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche in presenza fino a sabato 27 marzo. La formazione continuerà con la didattica a distanza, mentre gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno contare su lezioni in presenza e in sicurezza. La decisione di chiudere le scuole è stata condivisa anche con i rappresentanti dei genitori, con la consapevolezza di creare alcuni disagi temporanei alle famiglie ma con l’obiettivo di prevenire la diffusione del Covid-19 per il bene di tutti. Resta fondamentale - conclude Bonechi - il rispetto collettivo delle norme essenziali: utilizzare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro”.