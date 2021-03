Mercoledì 31 marzo ''Territori sicuri'' a Castellina in Chianti

Mercoledì 31 marzo “Territori sicuri”, il programma regionale di screening gratuito per tutta la popolazione, arriva a Castellina in Chianti. I tamponi saranno effettuati dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 nel parcheggio Il Colombaio ed è possibile prenotarsi sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ fino alle ore 24 di lunedì 29 marzo.Il Comune di Castellina in Chianti ha messo a disposizione il numero telefonico 0577-742339 per aiutare tutti coloro che hanno difficoltà a prenotare il tampone sul portale. Il numero è attivo domani, domenica 28 marzo, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 e lunedì 29 marzo dalle ore 9 alle 22. Il personale del comune provvederà direttamente alla prenotazione sul portale.“La Regione Toscana, attraverso l’Agenzia Regionale di Sanità - afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti - ha indicato il nostro Comune per l'attivazione dello screening ‘Territori sicuri’ a seguito dell’aumento dei casi positivi al Covid-19 registrato negli ultimi giorni. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per individuare nuovi casi positivi, a partire dalle persone asintomatiche, e invito i cittadini ad aderire per contribuire a rendere sicuro il nostro territorio e a contrastare in maniera più efficace la diffusione del virus”.Informazioni. Chi è interessato a effettuare il tampone con l’iniziativa ‘Territori Sicuri’ deve prenotarsi nel sito sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ inserendo nome, cognome, cellulare e codice fiscale. Il giorno del test è necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria.