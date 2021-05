Incendio di un trattore di una azienda agricola in località Lilliano, nel comune di Castellina in Chianti. E' accaduto oggi, venerdì 7 maggio, attorno a mezzogiorno.Il mezzo agricolo è andato distrutto e l'intervento della squadra Vigili del Fuoco del Comando di Siena, intervenuti attorno alle 12.15, è valso alla salvaguardia di un deposito carburanti per il rifornimento dei mezzi agricoli, situato nelle vicinanze. Non si segnalano persone coinvolte.